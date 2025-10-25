Український форвард Трабзонспора Данило Сікан взимку може залишити турецький клуб та перейти до іншої команди на правах оренди.

«Останнім часом навколо Данила точаться певні дискусії. Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке публічно заявив, що Сікан – серйозний, професійний молодий гравець. Однак він не отримує регулярного ігрового часу, що викликало критику з боку вболівальників. Наразі офіційного рішення про виключення Данила зі складу немає.

Офіційних пропозицій поки що теж немає, але точно відомо, що деякі клуби стежать за Данилом. Ранній інтерес є звичайним явищем для молодих гравців з потенціалом. У майбутньому – можливі запити щодо трансферу чи оренди, але клубам ще зарано робити конкретні кроки», – заявив журналіст Екрем Конур.