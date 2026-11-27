Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Тоттенгем об'єднали зусилля в судовій боротьбі проти Манчестер Сіті. Три клуби найняли одну юридичну фірму – лондонську Wiggin, яка спеціалізується на медіа, розвагах і технологіях. За інформацією Guardian, вона готуватиме позови про фінансову компенсацію за порушення правил АПЛ. Арсенал також планує окрему справу, але залучив іншу компанію – HFS Kramer.

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Клуби співпрацюють з аналітиками та спільно оцінюють можливі збитки, однак їхні претензії розглядатимуть окремо.

«Справи схожі, але водночас різні. Кінцевий причинно-наслідковий зв'язок може бути однаковим, але сума збитків буде різною», – пояснило джерело видання.

У листопаді 2024 року Тоттенгем, Арсенал, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед офіційно заявили про право вимагати компенсацію. Йдеться про втрачені призові, участь у Лізі чемпіонів та інші фінансові можливості в період із 2009-го до 2018 року.

Незалежна комісія АПЛ визнала Манчестер Сіті винним за 114 зі 115 пунктів звинувачення, зокрема щодо штучного завищення доходів через комерційні угоди. Клуб заперечує порушення та оскаржує рішення. Якщо претензії конкурентів підтримають, компенсація може сягнути сотень мільйонів фунтів стерлінгів.