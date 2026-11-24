Манчестер Сіті наприкінці гри врятувався від поразки в матчі з Наполі
Англійці дві поступалися у рахунку
У матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті та Наполі розійшлися бойовою нічиєю.
Рахунок у зустрічі на 55-й хвилині відкрили італійці — Расмус Гейлунн низом відправив м'яч у сітку. Господарі відігралися за дванадцять хвилин — Айюб Буадді влучно пробив під поперечину.
На 76-й хвилині Наполі знову вийшов вперед завдяки удару Ноа Ланга. Проте втримати перемогу італійцям не вдалося, на 86-й хвилині Раяна Шеркі встановив остаточний рахунок матчу.
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Ліга чемпіонів. Основний етап. 5-й тур
Манчестер Сіті – Наполі – 2:2
Голи: Буадді, 67, Шеркі, 86 – Гойлунн, 55, Ланг, 76
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