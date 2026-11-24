Денис Сєдашов

У матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті та Наполі розійшлися бойовою нічиєю.

Рахунок у зустрічі на 55-й хвилині відкрили італійці — Расмус Гейлунн низом відправив м'яч у сітку. Господарі відігралися за дванадцять хвилин — Айюб Буадді влучно пробив під поперечину.

На 76-й хвилині Наполі знову вийшов вперед завдяки удару Ноа Ланга. Проте втримати перемогу італійцям не вдалося, на 86-й хвилині Раяна Шеркі встановив остаточний рахунок матчу.