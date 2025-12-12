Павло Василенко

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот повідомив, що проведе розмову з вінгером команди Мохамедом Салахом на тлі затяжної кризи, яка охопила клуб. Стосунки між тренером та зірковим футболістом загострилися після того, як Слот кілька матчів поспіль залишав єгиптянина на лаві, а згодом не включив його до заявки на виїзний поєдинок Ліги чемпіонів проти Інтера.

Салах, легенда червоних і один із найвидатніших футболістів в історії клубу, за десять років приніс Ліверпулю два чемпіонські титули Англії та трофей Ліги чемпіонів.

«Я поговорю з Мохамедом, і результат цієї розмови визначить, яким буде завтрашній день», – заявив Слот напередодні матчу з Брайтоном на «Енфілді».

На питання про те, чи хотів би тренер зберегти Салаха в команді, він відповів:

«У мене немає жодної причини не хотіти цього. Але наступного разу про Мо говорити варто вже з ним, а не тут».

Слот підтвердив, що агенти Салаха зверталися до керівництва клубу після того, як вінгер опинився в запасі у матчі проти Сандерленда, а рішення не брати його до Мілана було узгоджено на рівні клубу.

У понеділок Салах вирушить до Африки, де приєднається до збірної Єгипту на Кубок африканських націй, який стартує 19 січня. Раніше він натякав, що його контракт може завершитися вже в січні, а інтерес до нього проявляють клуби із Саудівської Аравії.

Тим часом Ліверпуль переживає катастрофічний сезон і після 15 турів займає десяте місце в турнірній таблиці АПЛ з 23 очками, маючи лише одну перемогу в останніх п’яти матчах.

Якщо зустріч Слота та Салаха не залагодить конфлікт, цілком ймовірно, що єгиптянин залишить клуб, де здобув статус легенди.