Павло Василенко

Президент Федерації футболу Камеруну Самуель Ето’о опинився в центрі гучного скандалу на Кубку африканських націй. Легендарного у минулому форварда оштрафували на 20 тисяч доларів і відсторонили від участі у чотирьох матчах збірної Камеруну за непристойну поведінку під час чвертьфінального поєдинку проти Марокко, який завершився поразкою камерунців з рахунком 0:2.

Інцидент стався безпосередньо під час матчу, коли Ето’о емоційно й агресивно реагував на рішення арбітрів, активно жестикулюючи з трибун. Його дії відбувалися у присутності президента Конфедерації африканського футболу Патріса Мотсепе, що лише посилило резонанс ситуації. Дисциплінарний комітет КАФ оперативно розглянув інцидент і дійшов висновку, що поведінка очільника камерунського футболу порушує етичні норми, після чого й було ухвалено рішення про фінансове покарання та дискваліфікацію.

Федерація футболу Камеруну різко відреагувала на вердикт, назвавши його необґрунтованим і таким, що викликає сумніви щодо дотримання принципів справедливого розгляду справи. У заяві наголошується, що процедура була надто поспішною, а сам Ето’о отримав повну підтримку з боку національної федерації, яка пообіцяла відстоювати його права в межах дисциплінарного процесу.

Ето’о залишається однією з найяскравіших постатей в історії африканського футболу. У статусі гравця він виграв три Ліги чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Іспанії та був ключовою частиною «Інтера», який оформив історичний требл у 2010 році. Камерунець чотири рази визнавався футболістом року в Африці та досі є найкращим бомбардиром Кубка африканських націй з 18 забитими м’ячами.