Павло Василенко

Навколо співвласника Манчестер Юнайтед Джима Реткліффа розгорівся серйозний скандал. Футбольна асоціація Англії вивчає його публічні висловлювання про мігрантів, які вже викликали хвилю обурення в британському суспільстві та можуть призвести до дисциплінарних санкцій.

Причиною стала заява 73-річного мільярдера в інтерв’ю Sky News, де він різко висловився про соціальні виплати та масштаби імміграції, заявивши, що «Велика Британія колонізована». Ці слова миттєво спричинили політичний та громадський резонанс. Прем’єр-міністр Кір Стармер назвав коментарі образливими та неправильними й публічно закликав Реткліффа вибачитися.

Футбольна асоціація наразі аналізує, чи не дискредитують заяви співвласника Манчестер Юнайтед репутацію футболу. У разі негативного висновку проти нього може бути розпочате офіційне розслідування. Хоча можливий штраф навряд чи стане проблемою для одного з найбагатших людей країни, сам факт покарання став би серйозним іміджевим ударом для клубу.

Реакція не забарилася і з боку вболівальників. Фанатські об’єднання Манчестер Юнайтед наголосили, що слова керівництва не повинні відштовхувати частину спільноти за ознаками походження, раси чи релігії. Мер Манчестера Енді Бернем назвав заяви Реткліффа неточними й провокаційними.

Згодом бізнесмен оприлюднив пояснення та вибачився за формулювання, підкресливши важливість відкритих дебатів щодо імміграції. Втім, скандал уже вийшов далеко за межі політики й безпосередньо торкнувся одного з найвідоміших футбольних клубів світу.