Павло Василенко

Керівний орган європейського футболу УЄФА провів серію зустрічей із представниками пропалестинського руху «Гра за Ізраїль», щоб обговорити потенційні умови, за яких Ізраїль можуть усунути від участі в міжнародних турнірах.

Як повідомляє The Athletic, діалог триває ще з кінця вересня – відразу після оголошення про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Саме тоді низка національних футбольних асоціацій закликала УЄФА винести на голосування питання щодо майбутньої участі ізраїльських команд і збірної.

Ініціатива «Гра за Ізраїль» була створена 17 вересня, невдовзі після того, як ООН визнала дії Ізраїлю в Газі актом геноциду. Під час зустрічей сторони аналізували юридичні механізми, які могли б дозволити УЄФА запровадити санкції або навіть повну заборону.

Попри зростаючий тиск, УЄФА не прагне самостійно відстороняти Ізраїль, остерігаючись можливих конфліктів з іншими міжнародними спортивними структурами. Водночас організація уважно стежить за судовими процесами в Ірландії та Швейцарії, які теоретично можуть зобов’язати її діяти згідно з нормами міжнародного права.

Одна з ключових зустрічей відбулася 15 жовтня у штаб-квартирі УЄФА. Того ж тижня поліція Західного Мідлендса заборонила вболівальникам тель-авівського Маккабі приїзд на матч проти Астон Вілли з міркувань безпеки. За словами джерел, саме після цього інциденту УЄФА запросив у активістів фахові консультації з прав людини для обґрунтування можливих управлінських рішень.