Павло Василенко

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення у неналежній поведінці проти півзахисника Родрі після його резонансних заяв про суддівство. Причиною стала нічия 2:2 між Манчестер Сіті та Тоттенгемом, у якій арбітражні рішення викликали гострі дискусії.

Володар «Золотого м’яча» публічно висловив обурення епізодом із незарахованим голом Домініка Соланке, заявивши, що в моменті був очевидний фол. За словами іспанця, подібні ситуації повторюються вже не вперше, а VAR, який створювали для усунення явних помилок, цього разу не виконав свою функцію.

Родрі наголосив, що зазвичай уникає критики арбітрів і з повагою ставиться до їхньої роботи. Втім, цього разу він не стримався і припустив, що на рішення суддів може впливати домінування Манчестер Сіті в чемпіонаті останніх років.

«Ми виграли занадто багато, і складається враження, що хтось не хоче бачити нас знову чемпіонами. Але суддя має залишатися нейтральним», – заявив півзахисник.

Саме ці слова Футбольна асоціація розцінила як змовницькі та такі, що дискредитують арбітраж. Тепер Родрі має офіційно відповісти на звинувачення до 18 лютого. У разі доведення провини йому може загрожувати дисциплінарне покарання – від штрафу до дискваліфікації.