Правий захисник римської Роми Веслі Франса може перебратися до Англійської Прем'єр-ліги. Журналіст Екрем Конур повідомляє, що 22-річний бразилець є головним пріоритетом Манчестер Сіті на літнє трансферне вікно.

За інформацією джерела, «містяни» готові заплатити за захисника 50 мільйонів євро, проте римський клуб поки що не збирається прощатися з гравцем.

Веслі перейшов у Рому минулого літа з бразильського Фламенго за 25 мільйонів євро. Цього сезону захисник провів 29 матчів у всіх турнірах, забив три голи і зробив одну результативну передачу. Контракт Франси з римлянами діє до середини 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Холанд став четвертим бомбардиром в історії Ман Сіті.