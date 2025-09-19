Колишній нападник і радник президента Динамо Артем Кравець розкрив подробиці ситуації зі скандальною орендою захисника Браяна Себальйоса.

У випадку з Себальйосом ми не їздили його дивитися, і можливості такої не було. Були фрази, що закінчиться війна, тоді будете їздити когось дивитися. По Себальйосу всюди, де ми могли подивитися його зріст, він був 189. Але і справа, в моєму розумінні, не в зрості, а у грі головою, правильно? Можливо, помиляюся. В Серхіо Рамоса був зріст 184 чи 185, але скільки м’ячів він забив головою?

Дивлячись на його гру головою, він взагалі не має жодних проблем. Дивилися це відео всі починаючи з власників, закінчуючи головним тренером, і чомусь ніхто не сказав: «Та він не 189, він менший». А перевірити поїхати не було можливості.

Я не приймав рішення, брати чи не брати. Так, проблема була знайдена, коли він приїхав, і можна було ситуацію відіграти. Але вирішили її не відігравати, а потім звинуватити в тому, що ми зробили таку помилку.

Була така фраза, яка мене остаточно добила і прибила. Фраза була почута мною і Женею Хачеріді: «А коли ви повернете гроші за Себальйоса?». В мене тоді очі були такі. Виходить, що це моя провина і Жені, що він не заграв у Динамо. Ну ок.