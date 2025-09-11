Сергій Стаднюк

Колишній нападник і співробітник київського Динамо Артем Кравець у своєму Facebook повідомив, що «біло-сині» за 1,25 мільйонів доларів не викупили захисника Браяна Себальйоса. Нещодавно клуб АПЛ не зміг придбати гравця за 5 мільйонів євро.

Я дуже сильно хотів привезти в «Динамо» Браяна Себальйоса. Це була повністю моя ініціатива разом з Женею Хачеріді. Без деталей(я їх розповім детально, але не тут), його хотіла купити зі США зараз у Премʼєр Лігу Англії за 5 мільйонів євро, а ми його не викупили за 1,25 мільйони доларів! І його не продали. Він потрапив у збірну сезону в США граючи там пів року. Але нам він не потрібен... Артем Кравець

Себальйос був орендований з правом викупу в бразильської Форталези восени 2024 року. Колумбієць провів лише чотири матчі за Динамо, проте встиг відзначитися забитим м'ячем.

Утім уже взимку кияни відмовилися від гравця. Подейкують, що головний тренер Олександр Шовковський був незадоволений зростом гравця та його високою травматичністю. За даними Transfermarkt, за півроку в Нью-Інґленд Революшн центрбек пропустив лише два матчі через травму.