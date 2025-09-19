Колишній нападник і радник президента Динамо Артем Кравець назвав причину, з якої зробив скандальну публікацію в соцмережах про київський клуб.

Я є шанувальником Динамо з дев’яти років. Ось скільки себе пам’ятаю, мої найактивніші, найкращі часи пройшли в цьому великому клубі. Тому, звичайно, я буду говорити про все, що відбувається в Динамо. Я б хотів також дати зрозуміти всім, що в мене немає там образ або почуття помсти якоїсь. Це все взагалі не про це.

Історія тільки в тому, щоб, напевно, мій рідний клуб почав все ж таки рухатися в правильному напрямку. Однак, на превеликий жаль, у Динамо... Люди, які щось хочуть змінити, вони або підлаштовуються під систему, або вони просто йдуть, як сталося в мене в даному випадку.

Я завжди не до кінця розумів, чому там певні речі, ну, які очевидні, які лежать просто на поверхні, вони не робляться. І коли я приходив, я думав: «Ну, ну тут же ж все очевидно, треба там те, те, те зробити і воно щось змінить».

Але проблема в тому, що система Динамо, вона просто вбиває і знищує це бажання що-небудь змінювати. Тому що люди, які приходять з енергією, з бажанням, з ідеями, вони просто одразу починають битися головою в стіну просто.

І я почув одну класну фразу, яка от повністю характеризує взагалі стан людей, які працюють деякий час з Динамо. І воно звучить так: «Будь готовий, що через деякий час роботи в Динамо ти перестанеш любити цей клуб, тому що твою любов до нього просто знищать»

За ці два роки сталося найголовніше, я зрозумів те, що зміни, заради яких я там приходив, вони просто не потрібні тим, хто приймає рішення. А я не готовий типу працювати за методичками там радянського союзу, минулих часів і таке інше. Тобто, час змінюється, світ іде, світ прогресує.

А якщо ми не адаптуємося до вимог сучасного світу, то ми будемо деградувати. І те, що відбувається, ми деградуємо. А я не хочу бути частиною деградації мого улюбленого клубу. Для мене це абсурд.

В Динамо існує система, в якій більшість працівників, більшість, я наголошу, все ж таки не всі, знаходяться в нагрітому такому тепленькому місці, отримують зарплату, отримують, «по шапці», так би мовити, два-три місяці, ну, з приводу чи без, взагалі без різниці. І далі роблять вигляд, що вони ніби працюють.

Тому що ініціатива в Динамо, вона завжди була карана. Тобто, якщо ти приходиш з якоюсь ідеєю, з якоюсь ініціативою, і вона не спрацює, ну, то ти отримуєш, м’яко кажучи, догану. А якщо спрацює, ну, тобі навіть дякую ніхто не скаже. Тому в Динамо величезна більшість людей просто відбувають номер і роблять вигляд вигляд, що працюють.