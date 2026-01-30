Павло Василенко

Африканська конфедерація футболу (КАФ) винесла жорстке покарання головному тренеру збірної Сенегалу Пап Тьяву після скандального фіналу Кубка африканських націй проти Марокко. Наставника дискваліфікували на п’ять матчів, а також оштрафували на 100 тисяч доларів за події, що ледь не зірвали вирішальний поєдинок турніру.

Фінал КАН завершився перемогою Сенегалу з рахунком 1:0 після додаткового часу, однак сам матч супроводжувався серією конфліктів. Наприкінці основного часу арбітр за допомогою VAR призначив спірний пенальті у ворота сенегальців. У відповідь Тьяв наказав кільком своїм футболістам тимчасово залишити поле на знак протесту, що спричинило хаос на стадіоні. Обурені вболівальники Сенегалу також намагалися прорватися на газон.

Ситуацію частково заспокоїв епізод з нереалізованим пенальті: марокканець Браїм Діас не зміг переграти воротаря. Після цього сенегальські гравці повернулися на поле та в додатковий час вирвали перемогу.

Дисциплінарний комітет КАФ визнав дії тренера неспортивними, такими, що порушують принципи чесної гри та завдають шкоди іміджу футболу. Окрім персонального покарання Тьява, Федерацію футболу Сенегалу оштрафували на 615 тисяч доларів за поведінку фанатів, гравців і тренерського штабу, а також за численні дисциплінарні порушення під час фіналу.