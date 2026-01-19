Павло Василенко

Збірна Сенегалу тріумфувала на Кубку африканських націй, здолавши у фіналі Марокко, однак історичну перемогу затьмарив гучний і безпрецедентний скандал. Події, що розгорнулися наприкінці матчу, можуть мати для чемпіонів значно серйозніші наслідки, ніж зіпсоване святкування.

У компенсований час головний тренер сенегальців Папе Тьяу наказав своїй команді залишити поле після того, як арбітр, скориставшись VAR, призначив надзвичайно суперечливий пенальті у ворота його команди. Рішення судді викликало хвилю агресивних протестів з боку гравців і тренерського штабу, а матч було перервано майже на 15 хвилин.

Лише після тривалих перемовин сенегальці повернулися на поле. Ключовим моментом став сейв голкіпера збірної Сенегалу Едуара Менді, який відбив удар Браїма Діаса та зберіг команду в грі. У додатковий час Сенегал вирвав перемогу завдяки голу Папе Гейє та підняв над головою омріяний трофей.

Втім, одразу після фіналу КАФ оголосила про відкриття дисциплінарного провадження. Поведінку тренера та команди розцінюють як серйозний удар по репутації африканського футболу. Папе Тьяву загрожує тривала дискваліфікація, яка може зачепити навіть чемпіонат світу, а сам Сенегал ризикує отримати жорсткі санкції. Таким чином, золотий вечір може обернутися початком великих проблем.