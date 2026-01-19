Голкіпер Сенегалу відкинув чутки про навмисний промах у фіналі Кубка Африки
Браїм Діас завдав удару паненкою
близько 1 години тому
Воротар збірної Сенегалу Едуар Менді висловився щодо резонансного пенальті у фінальному матчі Кубка африканських націй проти Марокко.
У вирішальному поєдинку сенегальці здобули перемогу з рахунком 1:0 в екстратаймах і вперше за довгий час стали чемпіонами континенту. Кульмінаційний момент стався на 24-й компенсованій до другого тайму хвилині, коли Браїм виконав одинадцятиметровий удар у стилі паненка по центру воріт, але Менді зреагував і зловив м’яч. Перед цим гра була зупинена через тривалі суперечки навколо призначення пенальті, а гравці збірної Сенегалу тимчасово залишали поле.
Після матчу у медіа з’явилися припущення, що Браїм міг навмисно не реалізувати пенальті. Едуар Менді категорично відкинув такі версії.
Та годі вам, давайте серйозно. Ви справді думаєте, що за одну хвилину до кінця матчу, на який країна чекала 50 років, ми могли про щось домовитися. Марокко не вигравало Кубок Африки з 1976 року.
Він хотів забити, а я заслуговую на похвалу за те, що зробив сейв. І на цьому всі розмови мають завершитися, — передає слова Менді beIn Sports.
Поділитись