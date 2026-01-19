Воротар збірної Сенегалу Едуар Менді висловився щодо резонансного пенальті у фінальному матчі Кубка африканських націй проти Марокко.

У вирішальному поєдинку сенегальці здобули перемогу з рахунком 1:0 в екстратаймах і вперше за довгий час стали чемпіонами континенту. Кульмінаційний момент стався на 24-й компенсованій до другого тайму хвилині, коли Браїм виконав одинадцятиметровий удар у стилі паненка по центру воріт, але Менді зреагував і зловив м’яч. Перед цим гра була зупинена через тривалі суперечки навколо призначення пенальті, а гравці збірної Сенегалу тимчасово залишали поле.

Після матчу у медіа з’явилися припущення, що Браїм міг навмисно не реалізувати пенальті. Едуар Менді категорично відкинув такі версії.