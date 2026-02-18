Павло Василенко

Іспанський дисциплінарний орган жорстко відреагував на поведінку головного тренера Севілья Матіаса Алмейди. Аргентинського фахівця дискваліфіковано одразу на сім матчів після інциденту в поєдинку 24-го туру Ла Ліга проти Алавес (1:1).

Наприкінці зустрічі на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан» Алмейда отримав червону картку, однак рішення арбітра лише підлило оливи у вогонь. Тренер емоційно вступив у суперечку з суддівською бригадою, довго не залишав технічну зону та дозволив собі дії, які дисциплінарні органи визнали неприйнятними.

Дисциплінарний комітет RFEF детально пояснив суворе покарання. Два матчі Алмейда отримав за активний протест проти рішень арбітра, ще один – за відмову своєчасно залишити поле після вилучення. Окремо комітет додав три матчі за неповагу до суддів та ще один – за неспортивну поведінку. У підсумку – сім поєдинків поза лавою запасних.

Для Севільї це серйозний удар у непростий момент сезону. Команда займає лише 13-те місце в турнірній таблиці та випереджає зону вильоту всього на два очки. Тривала відсутність головного тренера може суттєво ускладнити боротьбу за стабільність і змусити клуб шукати екстрені рішення на фініші чемпіонату.