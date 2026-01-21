Павло Василенко

У рідному місті Кріштіану Роналду стався резонансний акт вандалізму, який шокував місцевих мешканців і футбольну спільноту. Поліція Фуншала, що на острові Мадейра, розшукує молодого чоловіка, який підпалив бронзову статую легендарного португальського футболіста та публічно вихвалявся своїм вчинком у соціальних мережах.

Інцидент був зафіксований на відео, опублікованому в Instagram-профілі zaino.tcc.filipe. На кадрах видно, як зловмисник обливає статую Роналду бензином, підпалює її запальничкою, а потім починає танцювати під реп-музику. Своє «дійство» він завершив демонстративним жестом – показав статуї середній палець. У підписі до відео чоловік написав провокативну фразу: «Це останнє попередження Бога».

Пожежу вдалося оперативно ліквідувати, тож пам’ятник не зазнав серйозних пошкоджень. Поліція підтвердила, що особу правопорушника вже ідентифіковано, а сам він відомий правоохоронним органам через попередні подібні інциденти.

Бронзову статую Кріштіану Роналду заввишки 3,3 метра було урочисто відкрито наприкінці 2014 року у Фуншалі за участі самого футболіста та членів його родини. Це не перший напад на пам’ятник: у 2016 році після чергового «Золотого м’яча» Ліонеля Мессі вандали залишили на ньому напис «Messi 10», після чого статую перенесли ближче до музею Роналду для кращої охорони.