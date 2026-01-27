Колишній захисник Аль-Насра Альваро Гонсалес поділився своєю думкою щодо рівня чемпіонату Саудівської Аравії. Іспанець переконаний, що місцева ліга вже зараз поступається лише п’яти найсильнішим чемпіонатам Європи.

Я б поставив саудівську лігу одразу після європейських топчемпіонатів: Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. Це ліга з високими вимогами до фізичної підготовки, там виступають футболісти найвищого класу.

Одного підписання Роналду недостатньо, щоб гарантувати собі титули. Ми запросили кількох іноземних футболістів, але інші клуби зробили те саме, наприклад Аль-Іттіхад із Каримом Бензема. Через це рівень чемпіонату постійно зростає.

Потрібні багато факторів: якісна система підготовки молоді, сильні арабські футболісти. Коли я там грав, правила обмежували кількість легіонерів у заявці на матч. Аль-Хіляль витратив великі кошти на арабських гравців збірної, і це дало результат.

У Лізі чемпіонів могли грати лише три легіонери плюс один іноземець з Азії. Цього замало — потрібен сильний склад і міцний фундамент. Але з приходом Кріштіану справи в Аль-Насрі пішли краще. Цього сезону команда зробила ще один крок уперед і тепер має значно більше шансів, – наводить слова Гонсалеса FourFourTwo.