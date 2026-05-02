Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен підбив підсумки стартового матчу 26 туру УПЛ проти СК Полтава (3:3). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Це приклад того, де знаходиться український футбол. Це ненормально, що арбітр так судить. В нас немає клубу чи президента, хто надішле лист. Я б надіслав лист. Це ганьба, що суддя показує і разом зі своїм колегою на полі. Це непрофесійна поведінка. Для мене це ганьба, що суддівська бригада показує і це ганьба, як вони показують, як судити нашу команду.

Минулого тижня останній гол офсайд не подивились до кінця. З Полтавою подивились і скасували. Була гра рукою - не подивились VAR, щоб був пенальті. Два голи скасували - це ненормальне відношення до Кривбаса. Проти Дібанго пішли в підкат, а вони продовжували грати. Боковий суддя стояв за метр від нього, все бачив і все чув.