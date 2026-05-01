Сергій Разумовський

У 26-му турі української Прем'єр-ліги Кривбас на виїзді сенсаційно зіграв унічию з Полтавою. Матч вийшов надзвичайно результативним і драматичним, а події на полі розгорталися дуже стрімко вже з перших хвилин.

Гості з Кривого Рогу швидко захопили ініціативу і вже на старті зустрічі повели з різницею у два м’ячі. Спочатку на 2-й хвилині відзначився Парако, а вже на 7-й перевагу команди подвоїв Сек. Здавалося, що підопічні Патріка ван Леувена без особливих труднощів здобудуть чергову перемогу над аутсайдером чемпіонату.

Проте Полтава дуже швидко відповіла. Господарі поля зуміли перевернути перебіг гри всього за кілька хвилин. На 8-й один м’яч відіграв Коцюмака, на 11-й зрівняв Сухоручко, а вже на 16-й Сад вивів свою команду вперед. Таким чином, на початку першого тайму глядачі побачили одразу п’ять забитих м’ячів і несподівану перевагу господарів.

У середині зустрічі матч довелося надовго призупинити через повітряну тривогу. Після відновлення гри Кривбас активно пішов уперед, намагаючись врятувати ситуацію. Команда створювала моменти і навіть забила ще кілька разів, однак не всі взяття воріт були зараховані.

На 70-й хвилині Рохас відправив м’яч у сітку, але після перевірки епізоду було зафіксовано офсайд, і гол скасували. Вже у компенсований час, на 95-й хвилині, Вілівальд також відзначився результативним ударом, проте після перегляду повтору арбітр знову ухвалив рішення не зараховувати взяття воріт.

Таким чином, Кривбас лише зміг зрівняти рахунок — забитим м’ячем відзначився Бар Лін, встановивши остаточний результат 3:3. Для криворізької команди це вже другий поспіль надрезультативний матч: у попередньому турі вона поступилася Динамо з рахунком 5:6.

Після цієї нічиєї Кривбас має у своєму активі 41 очко та ризикує опуститися на шосту сходинку турнірної таблиці, якщо Колос, який має 40 балів, зможе набрати очки у своєму матчі. Полтава ж із 12 очками залишається на о

УПЛ, 26-й тур

Полтава – Кривбас 3:3

Голи: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7, Бар Лін, 85

Полтава: Мінчев, Савенков, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака, Дорошенко (Плахтир, 88), Сад (Марусич, 81), Даниленко, Одарюк, Сухоручко (Кобзар, 81), Вівдич

Кривбас: Кемкін, Дібанго, Рохас, Вілівальд, Юрчец, Шевченко (Мулик, 87), Бар Лін, Задерака, Мендоза, Парако, Сек (Джовані, 67)

Попередження: Даниленко, Мінчев, Кобзар – Юрчец