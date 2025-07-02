Тебас: «Клуби просять більше відпочинку, але й заробляють на КЧС 140 млн. євро – це вдвічі більше, ніж бюджет Алавеса»
Президент Ла Ліги виступив проти Клубного чемпіонату світу
43 хвилини тому
Президент іспанської Ла Ліги Хав’єр Тебас різко висловився щодо Клубного чемпіонату світу, що зараз проходить у США у розширеному форматі з 32 командами.
– Я зроблю все можливе, щоб Клубний чемпіонат світу більше ніколи не проводився. Цей турнір завдає серйозної шкоди футбольному календарю, – цитують Тебаса іспанські ЗМІ.
За словами президента Ла Ліги, гроші, які клуби отримують за участь у турнірі, негативно впливають на конкуренцію.
– Вони просять більше часу на відпочинок, але при цьому заробляють 140 мільйонів євро, що вдвічі більше за бюджет Алавеса. Ми випускаємо це з виду, – додав Тебас.
Нагадаємо, нинішній Клубний чемпіонат світу проходить у США за участі 32 команд. Турнір уже дійшов до чвертьфінальної стадії, яка відбудеться 4 та 5 липня.
За даними ФІФА, наступний турнір планується проводити кожні чотири роки за аналогією зі збірними, що вже викликає критику європейських ліг через надмірне навантаження на футболістів.
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