Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас відреагував на критику рішення провести матч чемпіонату Іспанії між Барселоною та Вільярреалом у США. Раніше УЄФА у винятковому порядку дозволив цей поєдинок у Майамі.

— Нам потрібно визначити чіткі норми. Можна встановити обмеження — наприклад, дозволити лише один матч за кордоном у межах кожної ліги. Це вирішить проблему й допоможе нам конкурувати з американськими лігами.

Європа, на мою думку, дивовижний континент. У нас повно американського фастфуду, у нас немає жодної великої європейської технологічної компанії. І у нас є щось справді добре — футбол. Але ми кажемо: не будемо грати за межами континенту, бо це суперечить традиціям, — слова очільника іспанської Ла Ліги передає Mundo Deportivo.