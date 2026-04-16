Сергій Разумовський

Суд змінив запобіжний захід народному депутату та колишньому президенту Федерації стрільби з лука України Нестору Шуфричу. Як повідомив адвокат Віктор Карпенко у коментарі «Громадському», парламентаря звільнили з-під варти та відправили під цілодобовий домашній арешт.

59-річний Шуфрич, який також є почесним президентом ужгородської Говерли, проходитиме подальше провадження під домашнім арештом із обов’язковим носінням електронного браслета. Таке рішення суд ухвалив після того, як сторона захисту подала клопотання про зміну запобіжного заходу.

Водночас Офіс Генерального прокурора виступав проти такого рішення. Сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб Шуфрич і надалі залишався під вартою.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Нестору Шуфричу оголосили підозру в державній зраді. Слідство вважає, що йдеться про підривну діяльність в інформаційній сфері. Пізніше, у лютому 2024 року, йому також повідомили про ще одну підозру — у фінансуванні росгвардії в окупованому Криму.

У футбольному контексті Шуфрич відомий як почесний президент ФК Говерла з Ужгорода. Сам клуб фактично припинив існування у 2017 році, коли через великі борги перед футболістами та працівниками Вищий господарський суд України визнав Говерлу банкрутом.

Раніше президент Шахтаря Рінат Ахметов уперше за 12 років відвідав матч Шахтаря.

