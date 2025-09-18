Павло Василенко

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне опинився у центрі гучного скандалу після матчу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Аргентинець ледь не вступив у бійку з уболівальником мерсисайдців та навіть зі стюардом під час емоційного святкування господарів поля після пізнього переможного голу. За свій спалах емоцій Чоло отримав червону картку.

Інцидент зафіксували камери: фанат Ліверпуля вигукував образи на адресу Сімеоне, після чого тренер не витримав і підійшов до нього з претензіями. Сутичка розгорілася на тлі шаленої радості «Енфілда» після того, як на 92-й хвилині ударом головою Вірджила ван Дейка червоні вирвали перемогу 3:2.

На цьому конфлікт не закінчився – Сімеоне ще й посварився з викидайлом, а в якийсь момент його навіть відштовхнули.

Після матчу аргентинець пояснив свою поведінку.

«Ми перебуваємо у зоні, де нам не можна відповідати чи реагувати. Але коли вони забили третій гол, той фанат знову почав мене ображати. Я людина, у мене є емоції», – зазначив Сімеоне.

Тренер додав, що протягом усього матчу фанати Ліверпуля сипали образами.

«Моя реакція була неправильною, я це визнаю. Але стояли за цим 90 хвилин постійних принижень. Коли тебе не лише перемагають, а й продовжують зневажати – зберігати спокій нелегко».

Водночас Сімеоне наголосив, що арбітр зрозумів його позицію, і висловив сподівання, що клуб покарає винного.

«Я сподіваюся, що такий клуб, як Ліверпуль, вживе заходів. Людина, яка поводиться подібним чином, має нести наслідки. Але зрештою, саме я повинен терпіти й зберігати спокій».

Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу з рахунком 3:2, хоча Атлетіко відігрався з 0:2. Вирішальний гол забив Вірджил ван Дейк на останніх хвилинах компенсованого часу.