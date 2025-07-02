Павло Василенко

Скандальний люксембурзький вінгер Жерсон Родрігеш завершив свій етап у київському Динамо.

У першій половині сезону 2024/25 Жерсон на правах оренди виступав за китайський клуб Гуансі Пінго, після чого перебрався в АВС САД. Однак 30 червня 2025 року його контракт з українським клубом закінчився, як повідомляє портал Transfermarkt. Тепер люксембургський футболіст є вільним агентом.

Нагадаємо, що цієї весни Апеляційний суд Люксембурга визнав винним скандального вінгера у побитті своєї тодішньої партнерки та колишньої Міс Люксембург Емілії Боланд.

Родрігеш перейшов у Динамо влітку 2019 року та загалом провів 53 матчі: дев'ять голів та чотири асисти.