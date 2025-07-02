Павло Василенко

Півзахисник Антон Царенко, права на якого належать київському Динамо, продовжить виступати на правах оренди в чемпіонаті Польщі за Лехію з міста Гданськ.

Клуби підписали угоду, відповідно до якої 21-річний футболіст захищатиме кольори Лехії впродовж наступного року – до кінця червня 2026 року, повідомляє пресслужба Динамо.

Царенко виступав так само на правах оренди за команду з Гданська з серпня 2024 року. За минулий сезон український хавбек провів за Лехію 30 матчів, в яких забив два м’ячі, віддав два асисти, а також отримав три попередження.