Сергій Стаднюк

Вінгер Бені Макуана не приєднався до Полісся на передсезонному зборі. Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, житомирський клуб все ж очікує на приїзд конголезця. Він може розпочати роботу з командою вже наступного тижня.

Конголезький футболіст наразі відсутній у тренувальному таборі команди в Австрії та не взяв участі у першому контрольному матчі проти Слована, який завершився нічиєю (1:1). Причиною стала затримка з оформленням візи, однак документи мають бути готові найближчими днями.

За попередньою інформацією, 22-річний гравець приєднається до команди на початку липня. З огляду на триваюче відновлення Олександра Назаренка, існує висока ймовірність, що Макуана може поборотися за місце в основному складі на лівому фланзі атаки.

Раніше на зборі в Австрії до Полісся приєднався легіонер, який відмовлявся їхати до України.