Павло Василенко

Скандальний вінгер Бені Макуана повернувся до житомирського Полісся після оренди в чемпіонаті Чехії. Про це повідомляє ТаТоТаке.

У вересні 2025 року Полісся домовилося про перехід легіонера в Яблонець, але через візові проблеми футболіст так і не провів жодного матчу в сезоні.

Головний тренер житомирської команди Руслан Ротань не зацікавлений у послугах колишнього вінгера збірної Конго, якого не взяв на збори до Австрії.

Після повернення в чемпіонат України 23-річний Макуана приєднався до другої команди «вовків», проте його майбутнє у складі Полісся знаходиться під питанням.

Варто зазначити, що Бені неодноразово потрапляв у різні скандали, регулярно порушував дисципліну і конфліктував з головним тренером ЛНЗ, де виступав в сезоні 2024/25.