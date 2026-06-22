Сергій Разумовський

Житомирське Полісся офіційно оформило повноцінний перехід українського вінгера Максима Брагару з київського Динамо. Про підписання 23-річного футболіста клуб оголосив 20 червня 2026 року.

За інформацією «ТаТоТаке», сума трансферу склала 2,5 мільйона євро. Водночас раніше фігурувала інша цифра: за даними Transfermarkt, перехід Брагару оцінювався у 1,5 мільйона євро.

Минулого сезону Максим уже виступав за Полісся на правах оренди. У кампанії 2025/26 він провів за житомирську команду 29 матчів, у яких забив 5 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt наразі оцінює ринкову вартість вінгера у 1,5 мільйона євро.

Брагару підписав із Поліссям трирічний контракт. Таким чином, житомирський клуб зберіг у складі одного з гравців атакувальної лінії, який уже адаптувався до команди та був корисним у попередньому сезоні.

Раніше Динамо за три мільйони євро продало півзахисника Олександра Яцика до Харкова.