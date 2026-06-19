Павло Василенко

Житомирське Полісся продовжує шукати опорного півзахисника для підсилення складу напередодні старту в кваліфікації Ліги конференцій.

Як повідомляє ТаТоТаке, 23-річний гравець Альбасете Хаві Вільяр, який раніше також виступав за молодіжний склад мадридського Реала, відмовився переїжджати в Україну, позаяк залишився незадоволеним фінансовими умовами, які запропонували «вовки».

Також Полісся відкинуло варіант із запрошенням хавбека Кривбаса Андрусва Араухо.

Наразі селекційна служба Полісся зосередилася на кандидатурі 25-річного опорника австрійської Аустрії Бабукарра Баррі, який поки що також не горить бажанням їхати в Україну через війну.

Минулого сезону гамбійський хавбек провів 33 матчі, в яких забив чотири голи і віддав чотири передачі.