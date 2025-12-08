Віцепрезидент Полісся Олександр Хацкевич жорстко розкритикував арбітра матчу 15-го туру української Прем'єр-ліги проти Руху (0:1). Слова менеджера передає пресслужба клубу.

Арбітр знищив футбол. Денис Резніков своїми діями зробив результат у грі. Він затьмарив усю гру, тактику, команди, футболістів, тренерів і сам визначив, який рахунок буде у матчі.

Давайте просто розберемо епізод із вилученням. Уже на 11-й хвилині він видаляє нашого гравця. Андрієвський бореться за м’яч, у його русі немає надмірної сили чи жорсткості, і нога рухається до м’яча вниз. Цей епізод у футболі називається банально «степінг». І це максимум жовта картка. Це не мої слова — це рекомендації від арбітрів світового рівня. Це підтверджує італійський консультант з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі. У матчі «ЛНЗ» – «Кудрівка» був схожий, але значно складніший епізод, коли гравець ЛНЗ ззаду наступає на ногу опоненту. Та навіть у такому випадку Ріццолі каже, що це жовта.

Схожі моменти є у кожному чемпіонаті. Але Резніков іде всупереч усім правилам і дає червону вже на 11-й хвилині. Та навіть якщо він настільки необізнаний у правилах, тоді як пояснити момент на 42-й хвилині, коли аналогічно гравець «Руху» Едсон здійснює той самий степінг на ногу нашому футболісту? Увага: він не дав навіть жовтої. Як таке буває? В аналогічних епізодах — кардинально різні рішення. Резніков поводився біполярно або просто вбивав нашу команду.

Я у футболі все життя, тому такі речі відчуваю. Але в цьому випадку настільки очевидне суддівське свавілля, що рівень нахабності навіть мене вражає. Арбітр Резніков проявляв свою некомпетентність постійно. Можна книгу написати про помилки арбітра у цьому матчі.

Епізод на 37-й хвилині. Руніч на близькій дистанції бореться, піднімає ногу надто високо й влучає в шию чи в кадик Гуцуляку. Це наче прийом із карате. Ви розумієте, наскільки це небезпечно для здоров’я футболіста? Хіба це не червона картка? Арбітри цей момент навіть не переглядали. Увага: за хвилину «Рух» забиває у наші ворота. Ось тому я і кажу: арбітр Резніков своїми діями зробив результат у грі.

Я звертаюся до всіх компетентних органів УАФ розглянути дії Дениса Резнікова та прийняти заходи, аби цей арбітр більше не міг так знищувати команди. Це неприпустимо. Поки наш клуб із початку виступів в УПЛ купує машини VAR для українського футболу, пропонує реформи для покращення арбітражу та привозить із-за кордону сучасні моделі суддівства, нам натомість підсовують таких брутальних і некомпетентних арбітрів. Це не витримує жодної критики. Це знищує український футбол і його перспективи.