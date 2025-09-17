Скандальний новачок Динамо Бленуце відзначився автоголом у грі проти Олександрії. ВІДЕО
Він зробив рахунок у матчі 1:1
21 хвилину тому
Владислав Бленуце / фото - Динамо
У матчі 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/26 між Олександрією та київським Динамо на стадіоні КСК Ніка відбувся драматичний епізод.
На 58-й хвилині Владислав Бленуце зрізав м’яч головою у власні ворота після подачі з кутового від Сергія Булеци. Цей автогол встановив рахунок 1:1.
Поєдинок у результаті закінчився перемогою динамівців 2:1.