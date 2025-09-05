Павло Василенко

Нещодавно Динамо оголосило про підписання 23-річного румунського центрального нападника Владіслава Бленуце.

Проте стало відомо, що у його TikTok-акаунті збереглися відео з російським ведучим Володимиром Соловйовим та іншою пропагандою, яку він репостив собі на сторінку.

Румунський новачок киян Бленуце прокоментував скандальну ситуацію за своєї участі.

«Я хочу довести динамівським уболівальникам, що я підтримую їхню думку щодо війни. росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно, бо Україна, захищаючи свою землю та своїх громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні. Це точно непроста ситуація для мене, тому що її можна інтерпретувати неправильно. Я хочу заявити, що я не підтримую росію. І я точно ніколи не казав нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я перепостив дані дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їхній ролі в російській пропаганді. Для мене вони були ноунеймами. Коли мені пояснили, хто вони такі, я усвідомив свою помилку та зрозумів, що потрапив в погану ситуацію. Я абсолютно проєвропейська і проукраїнська людина, я на цьому боці», – цитує футболіста пресслужба Динамо.

У минулому сезоні Владіслав провів 37 матчів в оренді за Університатю Клуж, забивши 12 голів та оформивши чотири результативні передачі.

До цього він грав за такі клуби, як чеські Візеград і Славію, молдавський Петрокуб, румунські Рапід і Метрополітан, італійську Пескару, і знову в Румунії – за Університатя Крайову 1948.