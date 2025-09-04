Павло Василенко

У середу, 3 вересня, київське Динамо оголосило, що підписало контракт з румунським нападником Владіславом Бленуце. Сьогодні стало відомо, що він та його дружина у соцмережах захоплювалися росією та президентом рф володимиром путіним.

Після цього офіційний сайт Динамо зробив заяву, щою пояснити ситуацію із підписанням нового румунського легіонера.

Перше. Угода щодо придбання Владіслава Бленуце відбулася в останні хвилини трансферного вікна та була повʼязана із переходом Владислава Ваната до Жирони. У перемовинах із гравцем не виникало жодних сумнівів щодо його позиції – він чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за Динамо.

Друге. Як тільки стало відомо про певний неприйнятний контент у соцмережах, повʼязаний із футболістом, клуб провів перевірку та нові перемовини із гравцем. Він підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Владіслав тепер не на словах розуміє справжню ситуацію, займає цілковито проукраїнську позицію та пишається можливістю грати в Україні.

Третє. Для Динамо (Київ) не існує компромісів у питанні ставлення наших спортсменів до найболючіших питань життя сучасної України. Клуб не сприйме жодних відступів від стовідсоткової патріотичної позиції та негайно припинить співпрацю із будь-ким із наших гравців.

Четверте. Владіслав Бленуце сам найближчим часом звернеться до украінців із вичерпним розʼясненням своєї позиції.