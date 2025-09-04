Київське Динамо збиралося зміцнити захисну лінію після вильоту з кваліфікації Ліги Європи від Маккабі Тель-Авів.

За даними The Scottish Sun, клуб вів переговори з Рейнджерс про річну оренду 21-річного центрального захисника Клінтона Нсіали. Сторони навіть досягли угоди, але сам футболіст відмовився переїжджати до України та грати за Динамо. Шотландський клуб продовжує шукати йому інші варіанти продовження кар'єри.

Нсіала є вихованцем Мілана та має досвід виступів за юнацьку збірну Франції. Минулого сезону він провів 17 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Олександр Шовковський визначився із заявкою Динамо на Лігу конференцій.