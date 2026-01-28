Чутки про можливий відхід Бруну Фернандеша з Манчестер Юнайтед продовжують посилюватися. За інформацією The Touchline, 31-річний португальський півзахисник украй незадоволений поточним управлінням клубом.

Фернандеш планує дочекатися призначення постійного головного тренера, перш ніж ухвалити рішення про майбутнє. Швидше за все, він буде готовий розглянути відхід, якщо вибір керівництва червоних дияволів його не влаштує.

Нагадаємо, що зараз Майкл Каррік виконує обов'язки головного тренера тимчасово, а контракт діє до кінця сезону. На початку січня з поста було відправлено Рубена Аморім.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може придбати голкіпера збірної України.