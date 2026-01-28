26-річний український голкіпер Андрій Лунін вирішив залишити мадридський Реал, повідомляє видання El Nacional.

За даними джерела, інтерес до воротаря виявляють відразу кілька клубів Англійської Прем'єр-ліги, серед яких Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенхем. Зазначається, що президент Реала Флорентіно Перес не має наміру вимагати за українця завищену суму.

Останнім поєдинком Луніна у складі мадридського клубу стала поразка від Альбасете з рахунком 2:3 у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Загалом цього сезону український воротар провів за Реал три зустрічі, в яких пропустив вісім м'ячів.

Раніше повідомлялося, що відхід Луніна з Реалу неможливо зупинити.