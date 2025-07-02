Складений рейтинг найкращих тренерів світу, Алонсо тільки восьмий, Слот – в трійці
Експерти Give Me Sport назвали десятку провідних футбольних фахівців планети
23 хвилини тому
Авторитетний портал Give Me Sport оприлюднив рейтинг найкращих футбольних тренерів світу. Перше місце у списку посів наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, попри те, що його команда не здобула жодного трофея в сезоні 2024/25.
На другій позиції розташувався головний тренер ПСЖ Луїс Енріке, який провів успішний сезон із французьким клубом. Третім став Арне Слот, який очолив Ліверпуль після завершення епохи Юргена Клоппа.
До топ-10 також увійшли:
4. Симоне Індзагі (Інтер - Аль-Хіляль)
5. Карло Анчелотті (Реал - збірна Бразилії)
6. Ханс-Дітер Флік (Барселона)
7. Антоніо Конте (Наполі)
8. Хабі Алонсо (Баєр - Реал)
9. Дієго Сімеоне (Атлетіко)
10. Мікель Артета (Арсенал)
Незважаючи на відсутність титулів у Гвардіоли минулого сезону, експерти відзначили його внесок у розвиток команди та стабільність результатів Манчестер Сіті впродовж останніх років.
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