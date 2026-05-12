Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу в матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги проти Олександрії (2:1). Слова фахівця передає пресслужба луганців.

Грали в суботу, тому вирішили провести ротацію. До того ж, в нас багато молоді, котра повинна себе проявити. Дуже емоційний матч був проти «Металіста 1925» тому потрібно було психологічне розвантаження.

В цілому, гарно впоралися зі своєю справою. Суперник створив, по суті, лише один момент біля наших воріт. Будківський у запасі? Ми розмовляли з ним до матчу. Планували його випустити на поле в другому таймі. Так і зробили. Раді, що Пилип забив гол.

Це приємно. Мені подобається, що команда не дограє сезон, а саме - грає. Хоча зараз, за великим рахунком, особливих турнірних задач в нас вже немає.