Денис Сєдашов

У поєдинку 28-го туру УПЛ Олександрія на власному полі поступилася луганській Зорі. Після цієї поразки містяни втратили шанси на збереження прописки в еліті та вперше з 2015 року вилітають до нижчого дивізіону.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі без забитих м'ячів, проте по перерві луганці захопили ініціативу. На початку другої половини зустрічі Пилип Будківський вивів Зорю вперед, впевнено реалізувавши пенальті. Незабаром Петар Мічін подвоїв перевагу гостей.

Господарі змогли повернути інтригу завдяки голу Теді Цари, але розвинути успіх не зуміли. Олександрія догравала матч вдев’ятьох — з поля були вилучені Даніл Скорко та Мігель Кампуш.

УПЛ. 28-й тур

Олександрія – Зоря – 1:2

Голи: Цара, 77 – Будківський, 55, пен., Мичин, 75

Вилучення: Скорко, 85, Кампуш, 90+5

Після цього туру Зоря закріпилася на восьмій сходинці турнірної таблиці з 42 очками. Олександрія ж готується до виступів у Першій лізі наступного сезону.

У Ворсклі визнали, що клуб має серйозні проблеми.