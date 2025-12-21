Скрипник цікавий зарубіжному клубу? Відома позиція тренера Зорі
Джерело розкрило плани українського фахівця
близько 1 години тому
Фото - ФК Зоря
Декілька днів тому з’явилася інформація, що головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник цікавий казахському Актобе. Проте, як стало відомо Sport.ua, ці чутки не відповідають дійсності.
У Скрипникуа діючий контракт із Зорею й він збирається відпрацювати його до кінця.
За наявною інформацією, Скрипник наразі перебуває у відпустці в Німеччині й приєднається до луганської команди на зборі в Туреччині 14 січня, а наступного дня проведе перше тренування в новому році.
Наразі Зоря посідає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 23 очки.
