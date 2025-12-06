Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки матчу 15 туру УПЛ проти Карпат (0:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Добре, що так закінчилось. Гарно налаштувались, 1-й тайм дуже сподобався, добре увійшли у гру. Ми добре розібрали Карпати. У кількох моментах можна було ще краще зіграти. Потім була реакція хлопців у червоній формі. Непроста команда, грає у футбол, дрібний пас. Але ми дивимось на себе. Проти їх тактики важко грати. У нас був простір, особливо у 1-му таймі. Могли ще краще зіграти, але чого Бога хвилювати – ми задоволені, рахунок по грі. Після поразки це найкращі ліки.

Я б не сказав, що нас фізично не вистачає на увесь поєдинок. Діяли по грі. Якщо говорити про паралель з Олександрією - там пропускали, цього разу - ні. Значить зіграли краще. Було б сумно, якби пропустили. В такій грі треба показувати характер, що ми і зробили. Хлопці грають від серця, - розповів Скрипник.