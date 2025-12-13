Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у матчі 16-го туру УПЛ, де луганці поступилися ЛНЗ із рахунком 0:2.

За словами наставника, суперник грамотно скористався прорахунками його підопічних, тому підсумковий результат та набрані черкаським клубом три очки виглядають цілком заслуженими.

«Враження негативні, напевно. Дуже не сподобався перший тайм, зробили три заміни. Той гол, який ми пропустили – як на мене, дуже простий, і такого не повинно траплятися. В 2-му таймі намагалися.

Ті шанси, які в нас були – за рахунку 0:1 у нас дуже гарний шанс був, але не зрослося. Стандарт, на якому хлопці не розібралися. Як на мене, теж помилка, яка дуже дитяча. Так що закономірна поразка», — сказав Скрипник для УПЛ-ТБ.