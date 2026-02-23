Головний тренер Кудрівки Василь Баранов підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Зорі (2:2).

«Я не впізнав свою команду, не вистачило, мабуть, на перші 60 хвилин емоцій – якісь хлопці були скуті, не бачив іскри в їхніх очах. Я їм сказав це в перерві, не підіймав голос, тільки зробили коригування замінами, тому що треба було хоча б замінами струсонути хлопців.

Дуже гарно, що ми так закінчили програшну, можна сказати, гру, витягнули на нічию. Але останні хвилини ми вже були схожі самі на себе, ці 15-20 хвилин вже втрачати не було чого, йшли великими силами вперед – і за це нас фортуна нагородила набраним балом», – сказав Баранов у ефірі УПЛ ТБ.