Тренер Кудрівки: «Я не впізнав свою команду»
Фахівець проаналізував гру своїх підопічних проти луганчан
близько 2 годин тому
Головний тренер Кудрівки Василь Баранов підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Зорі (2:2).
«Я не впізнав свою команду, не вистачило, мабуть, на перші 60 хвилин емоцій – якісь хлопці були скуті, не бачив іскри в їхніх очах. Я їм сказав це в перерві, не підіймав голос, тільки зробили коригування замінами, тому що треба було хоча б замінами струсонути хлопців.
Дуже гарно, що ми так закінчили програшну, можна сказати, гру, витягнули на нічию. Але останні хвилини ми вже були схожі самі на себе, ці 15-20 хвилин вже втрачати не було чого, йшли великими силами вперед – і за це нас фортуна нагородила набраним балом», – сказав Баранов у ефірі УПЛ ТБ.
Кудрівка з 16-ма балами посідає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ. 2 березня команда з Чернігівщини зіграє проти СК Полтава (13:00).
