Сергій Разумовський

В останній день осені луганська Зоря на виїзді поступилася Поліссю з рахунком 2:0 у матчі 14-го туру чемпіонату України сезону 2025/26. Ця гра стала помітною не лише з турнірної точки зору, а й через особисте досягнення наставника гостей.

Для головного тренера луганської команди Віктора Скрипника ця зустріч стала ювілейною, 150-ю в його тренерській кар’єрі в українській Прем’єр-лізі. До того ж матч проти Полісся став для 56-річного фахівця вже 90-м у статусі керманича Зорі в рамках національного чемпіонату.

Кар’єра Скрипника в УПЛ не обмежується лише роботою в Зорі. До повернення в луганський клуб він очолював полтавську Ворсклу, з якою провів 47 поєдинків у прем’єр-лізі, а також працював у харківському Металісті 1925, де провів 13 матчів на чолі команди.

Уперше Віктор Скрипник прийняв Зорю влітку 2019 року й залишався біля керма клубу протягом трьох сезонів, закріпивши за собою репутацію одного з найстабільніших українських тренерів. Удруге він повернувся до клубу в червні 2025-го, знову взявши на себе завдання вивести команду в боротьбу за єврокубкові місця.

Після 14 зіграних турів поточного сезону Зоря розташовується на восьмій позиції турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 20 набраних очок. Команда зберігає шанси покращити становище в наступних турах.

