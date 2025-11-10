Павло Василенко

Після нової невдачі в Англійській Прем’єр-лізі Ліверпуль дедалі більше віддаляється від боротьби за чемпіонство. Арне Слот чудово розуміє ситуацію, в якій опинився його клуб.

У неділю мерсисайдці поступилися чинному чемпіону – Манчестер Сіті (0:3), і тепер відставання від лідера, Арсеналу, становить уже вісім очок. До того ж «червоні» опустилися на восьме місце в турнірній таблиці.

Після фінального свистка Арне Слот визнав: зараз Ліверпулю не до розмов про титул.

«Ми програємо забагато матчів. Чемпіонський титул – це останнє, про що нам варто зараз думати. Спершу ми повинні стабілізувати результати, здобувати перемоги одну за одною. Реальність така: ми далекі від вершини, а «Арсенал» випереджає нас на значну відстань. Оцінювати щось серйозно можна буде лише після 38 туру», – заявив нідерландський тренер.

Після міжнародної паузи Ліверпуль спробує виправити ситуацію у домашньому матчі проти Ноттінгем Форест, який відбудеться 22 листопада на «Енфілд Роуд».