Ман Сіті зробив подарунок Гвардіолі, обігравши Ліверпуль
Пеп досягнув позначки 1000 матчів в якості тренера
близько 1 години тому
Ман Сіті та Ліверпуль зійшлися в заключному матчі 11 туру АПЛ. Матч у Манчестері завершився з рахунком 3:0.
Господарі могли вийти вперед вже на старті зустрічі, коли після перегляду VAR було призначенно 11-метровий, проте резервний воротар Лыверпуля Мамардашвілі впорався з ударом Холанда. Незабитий пенальті не плинув на Ерлінга, який знайшов свій момент з гри. Норвежець на 29-й хвилині таки вразив ворота Ліверпуля.
Ліверпуль досить швидко відповіів своїм взяттям воріт у виконанні ван Дейка, проте VAR зафіксував офсайд, що передував взяттю воріт.
До перерви команда Хосепа Гвардіоли збільшила перевагу в рахунку. В додний час до першого тайму Гонсалес подвоїв рахунок.
На 63-й хвилині Ман Сіті остаточно поховав всю інтригу голом Доку, що засвідчив перемогу у 1000-му матчі в тренерській кар'єрі Гвардіоли.
АПЛ. 12 тур
Манчестер Сіті - Ліверпуль 3:0
Голи: Голанд, 29, Гонсалес, 45+3, Доку, 63