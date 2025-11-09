Ман Сіті та Ліверпуль зійшлися в заключному матчі 11 туру АПЛ. Матч у Манчестері завершився з рахунком 3:0.

Господарі могли вийти вперед вже на старті зустрічі, коли після перегляду VAR було призначенно 11-метровий, проте резервний воротар Лыверпуля Мамардашвілі впорався з ударом Холанда. Незабитий пенальті не плинув на Ерлінга, який знайшов свій момент з гри. Норвежець на 29-й хвилині таки вразив ворота Ліверпуля.

Ліверпуль досить швидко відповіів своїм взяттям воріт у виконанні ван Дейка, проте VAR зафіксував офсайд, що передував взяттю воріт.

До перерви команда Хосепа Гвардіоли збільшила перевагу в рахунку. В додний час до першого тайму Гонсалес подвоїв рахунок.

На 63-й хвилині Ман Сіті остаточно поховав всю інтригу голом Доку, що засвідчив перемогу у 1000-му матчі в тренерській кар'єрі Гвардіоли.

АПЛ. 12 тур

Манчестер Сіті - Ліверпуль 3:0

Голи: Голанд, 29, Гонсалес, 45+3, Доку, 63