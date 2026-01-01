Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився очікуваннями від поєдинку 20 туру АПЛ проти Лідса. Його слова наводить пресслужба клубу.

Наставник чемпіона Англії пригадав попередню зустріч обох команд на «Елланд Роуд», дозволивши Лідсу врятуватись від поразки в рідних стінах.

У нас бувають злети і падіння, тому ми маємо це прийняти. Головне, що я виніс і виніс з цього, це те, що ми дуже, або навіть більше, боролися, коли вони перейшли на четвірку, коли почали грати 4-3-3 в останні 20 хвилин гри. Саме тоді вони і забили свої голи.

Перший гол був результатом втручання VAR, але другий гол був дійсно хорошим. Третій гол був забитий зі стандарту. Але ми більше боролися, коли вони грали в 4 захисники, ніж коли грали в 5. Я обов'язково проаналізую обидва варіанти, але особливо коли вони перейшли на 4-4-2, - розповів Слот.