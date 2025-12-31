Нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор може опинитися в англійській Прем’єр-лізі. За інформацією TEAMtalk, послуги бразильського футболіста були запропоновані одному з провідних клубів АПЛ його агентами.

Зазначається, що сам Вінісіус позитивно ставиться до можливості продовження кар’єри в Англії та не виключає зміни чемпіонату в найближчому майбутньому.

У поточному сезоні 25-річний вінгер зіграв 24 матчі у всіх турнірах у складі Реала. На його рахунку п’ять забитих м’ячів і вісім результативних передач, що підтверджує важливу роль гравця в атакувальній моделі мадридців.

Чинний контракт Вінісіуса Жуніора з Реалом розрахований до середини 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість бразильця становить 150 мільйонів євро, що робить його одним із найдорожчих футболістів світу.

Раніше стало відомо, що президент Реала Флорентіно Перес не хоче відпускати Вінісіуса з мадридського клубу.