Павло Василенко

Провідні ЗМІ Британії повідомили, що головний тренер Ліверпуля Арне Слот включив єгипетського вінгера Мохамеда Салаха до заявки на матч АПЛ проти Брайтона, який відбудеться завтра. Раніше на пресконференції Слот заявив, що проведе з гравцем особисту розмову і за її підсумками вирішить, чи варто повертати його до розширеного складу.

Салах пропустив поїздку на матч Ліги чемпіонів з Інтером після емоційного інтерв’ю за підсумками нічиєї з Лідсом, у якому висловив розчарування через три поспіль матчі на лаві запасних і загальне ставлення до себе. Це спровокувало нову хвилю чуток про його можливий відхід, а сам футболіст навіть натякнув, що поєдинок проти Брайтона може стати останнім для нього у футболці Ліверпуля. Після цього він вирушає на Кубок африканських націй, а одразу по його завершенні відкривається зимове трансферне вікно.

Слот запевняє, що не має жодних причин не бажати залишення Салаха в команді. Тепер залишається дочекатися рішення: чи з’явиться він завтра у стартовому складі, чи знову почне гру на лаві. У тих чотирьох матчах, де Салах не виходив з перших хвилин, Ліверпуль здобув дві перемоги та дві нічиї.

За інформацією BBC та Sky Sports, Слот особисто вирішив повернути Салаха до заявки, вважаючи це необхідним у зв’язку з кадровими проблемами в атаці. The Athletic, додає, що певні труднощі у відносинах зберігаються, проте найближчий період, коли Салах поїде до збірної Єгипту, дасть час для їх врегулювання.

Якщо «фараони» дійдуть до фіналу Кубка африканських націй у Марокко, який запланований на 18 січня, Салах може пропустити до восьми матчів Ліверпуля. З початку сезону він забив п’ять м’ячів у 18 поєдинках у всіх турнірах.